Stalking e violenze alla ex | il giornalista Enrico Varriale rinviato a giudizio | Se mi denunci ti ammazzo

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il gup di Roma hailper l’accusa die lesioni aggravate ai danni della ex compagna. La vicenda, nata da unaa della donna, risale al periodo tra il dicembre 2021 e il febbraio 2022. Il processo è stato fissato per il 20 novembre. In base all’impianto accusatorio il, già sotto processo per l’accusa diai danni...

