Sport in tv oggi giovedì 11 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 11 aprile 2024)11ci aspetta una giornata ricca di. Si preannuncia grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo,si giocano gli ottavi di finale: Jannik Sinner incrocerà il tedesco Jan-Lennard Struff, Lorenzo Musetti cercherà l’impresa contro il serbo Novak Djokovic, Lorenzo Sonego se la giocherà con il francese Ugo Humbert. Da non perdere la terza tappa del Giro d’Abruzzo e il primo giro dell’Augusta Masters di golf. Ricchissima serata con la gara-4 delle semifinali scudetto di volley maschile, l’imperdibile Milan-Roma dell’Europa League di calcio, la trasferta dell’Atalanta nella tana del Liverpool e la Fiorentina in Conference League, senza dimenticarsi dell’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti gli ...

È stato indetto per oggi uno sciopero generale nazionale per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Cgil e Uil e coinvolgerà in particolare il ... (tg24.sky)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di giovedì 11 aprile 2024. Dopo la due giorni di Champions League tocca alle altre due competizioni calcistiche europee:

Milano, 11 aprile 2024 – Sciopero generale, oggi giovedì 11 aprile , indetto dai sindacati Cgil e Uil per protesta conto le morti sul lavoro e per chiedere una riforma fiscale e in generale maggiore ... (ilgiorno)

