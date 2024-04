Spiderman in associazione | visita a sorpresa

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un’inaspettata e piacevole, quella ricevuta l’altro giorno dai bambini, i ragazzi e il personale di Oltre la Felicità 2.0,di San Giuliano che aiuta le persone con disturbi dello spettro autistico e le loro famiglie. Nei panni diil volontario Alex Maniscalco ha fattoalla sede dell’, nella frazione di Sesto Ulteriano, distribuendo bolle di sapone e intrattenendo i giovani ospiti. Cinquantenne di Muggiò, Alex Maniscalco non è nuovo a iniziative del genere. Da anni, nei panni dell’Uomo ragno, gira gli ospedali lombardi per strappare un sorriso e regalare emozioni ai piccoli ricoverati. L’ospedale di Vizzolo Predabissi è tra quelli raggiunti dal volontario nel 2023. A.Z.

