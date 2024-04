Sperlonga | incidente sulla Flacca | camion perde il portellone | poi un’auto ci si schianta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – I carabinieri del dipendente N.O.R.M. di Terracina, nella serata di ieri, sono intervenuti asu richiesta della centrale Operativa, poiché si era verificato unnella galleria della “”. Da accertamenti si è constatato che un-frigo, durante sua marcia,va lo sposteriore e parte del caricosede stradale senza accorgersi dell’avvenuto. Successivamentevettura che transitava su quel tratto di strada, prendeva in pieno lo sdanneggiando così il proprio veicolo. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...