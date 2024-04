Sparò e uccise un ladro | assolto in appello per la legge sulla legittima difesa Atti ai pm per falsa testimonianza di moglie e figlio

(Di giovedì 11 aprile 2024)ilche cerca di entrare nel suo ristorante. La corte d’di Milano haMario Cattaneo, l’oste di 73 anni di Casaletto Lodigiano (Lodi), accusato di eccesso colposo di. L’uomo colpì con un fucile uno dei ladri, Petre Ungureanu, cittadino romeno di 32 anni, che la notte del 10 marzo 2017 aveva sorpreso a rubare nel suo locale. In un primo momento fu indagato per omicidio volontario. La sentenza di secondo grado conferma quella del Tribunale modificando l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La Corte, presieduta da Francesca Vitale con a latere i giudici Giusy Barbara e Stefano Caramellino, hacon una formula diversa rispetto a quella del Tribunale di Lodi e ha ...

Casaletto Lodigiano (Lodi) – La Procura Generale di Milano ha chiesto tre anni di carcere per eccesso colposo di legittima difesa per Mario Cattaneo . L’oste di Casaletto Lodigiano fu assolto in ... (ilgiorno)

Lodi, sparò e uccise un ladro: Mario Cattaneo assolto anche in appello: - - > Leggi Anche Lodi, uccise un ladro: ristoratore accusato di eccesso di difesa Leggi Anche Lodi, assolto il ristoratore che uccise un ladro nel suo locale L'accusa aveva chiesto tre anni contro ...

Sparò e uccise chef Costa, chiesti 18 anni per l'ex socio d'affari Fabio Gaccio: Ha ucciso chef Manuel Costanza , per gli amici "Chef Costa" , con due colpi di pistola e per la procura deve scontare 18 anni in carcere. Così, in aula, il pm Mario Palazzi ha chiuso la sua ...