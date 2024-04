Sparò e uccise ladro | assolto anche in appello l’oste Mario Cattaneo

Assolto «perché il fatto non costituisce reato»: è finito l’ incubo per Mario Cattaneo, l’oste di 73 anni di Casaletto Lodi giano che nella notte tra il 9 e il 10 marzo del 2017 colpì a morte con il ... (secoloditalia)

Casaletto Lodigiano (Lodi) – La Procura Generale di Milano ha chiesto tre anni di carcere per eccesso colposo di legittima difesa per Mario Cattaneo. L’oste di Casaletto Lodigiano fu assolto in ... (ilgiorno)