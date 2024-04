Sparò al ladro | assolto in appello L’oste | “Non ho mai mollato”

(Di giovedì 11 aprile 2024) “Non ho mai, ho reagito fino ad ora. Ho rivissuto tutti gli attimi, tutti i passaggi che si sono susseguiti. Ho sofferto tanto, adesso non ho più parole, mi sento commosso”. È con queste parole che Mario Cattaneo,chea un, uccidendolo, commenta la sentenza di assoluzione appena pronunciata dalla Corte didi Milano. “Ringrazio i miei avvocati e tutti quelli che mi sono stati vicino”, ha detto. Secondo i giudici “il fatto non costituisce reato”. La morte delNella quiete del piccolo comune di Casaletto Lodigiano, la vicenda che ha visto coinvolto il 73enne ha finalmente trovato il suo epilogo. La sentenza chiude un capitolo iniziato quella tragica notte del 9 marzo 2017, quando un gruppo di malintenzionati ha fatto irruzione nel suo locale con ...

