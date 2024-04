Spari in mare? Ecco cosa ha fatto la Mare Jonio | Piantedosi inchioda Casarini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il ministro, intervenuto in un question time al Senato, ha risposto per le rime alle accuse mosse dall'Ong didopo uno scontro incon una motovedetta libica: "Le autorità deputate alla ricerca e soccorso incompetenti secondo le normative internazionali, hanno formalmente riferito che, in quel contesto avvenuto in acque internazionali e non italiane, un gommone di appoggio della nave privatasi era avvicinato alla motovedetta libica Fezzan, in un momento successivo a quello in cui quest'ultima aveva già assolto agli obblighi di salvataggio in. Le persone presenti sul gommone incitavano i migranti a lanciarsi inper ...