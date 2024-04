Sparatoria alla festa di fine Ramadan | choc a Filadelfia | 3 feriti e 5 arresti

(Di giovedì 11 aprile 2024) LaEid al-Fitr – che segna ladelper i musulmani – ha rischiato di trasformarsi in tragedia a, in Pennsylvania, dove due gang rivali hanno aperto il fuoco vicinomoschea nel quartiere Parkside, causando tre. Un uomo è stato colpito allo stomaco e una vittima minorenne ha riportato una feritamano. Centinaia di persone, adulti e bambini, sono fuggite in cerca di riparo. Cinque persone sono state arrestate dpolizia. Si tratta di una donna e quattro uomini, tra i quali un ragazzo di 15 anni che ha riportato feritegamba espquando è stato colpito dpolizia. Le autorità sostengono che il minore avesse con sé una pistola.

