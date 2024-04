Sovraffollamento carceri | 13mila persone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 22.42 Nelle"c'è un livello di tensione molto alta, dettato da una situazione molto complicata". Così il presidente dell'associazione Antigone, Gonnella, in audizione al Senato. "In alcune regioni c'è stata meno attenzione all'organizzazione della vita fuori dalla cella", sottolinea. C'è undi 13-14 mila. Lelombarde sono le più affollate,con il doppio di presenze rispetto a quelle regolamentari".Calano immigrati detenuti,"dal 37% di qualche anno fa al 31%".Donne in carcere sono solo 4,2%