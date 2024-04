(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – "Ladi, variamente definita negli ultimi anni, è statasuperiore allamedia per tutte le professioni, appunto della classificazione Istat. E questo continuerà. È quello che ci dice il nostro studio predittivo. Ladelle professioni piùall'interno del nostro mercato del lavoro continuerà ad aumentare fino

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "La domanda di lavori green , variamente definita negli ultimi anni, è stata sempre superiore alla domanda media per tutte le professioni, appunto della classificazione ... (liberoquotidiano)

Milano, 11 apr. (Adnkronos) – “La domanda di lavori green , variamente definita negli ultimi anni, è stata sempre superiore alla domanda media per tutte le professioni, appunto della classificazione ... (calcioweb.eu)

Così il Partner di Ey, in occasione dell’Ey Sustainability Summit, presso Fondazione Catella a Milano "La domanda di lavori green , variamente definita negli ultimi anni, è stata sempre superiore ... (sbircialanotizia)

Sostenibilità, Chiattelli (Ey): "Domanda per lavori green aumenterà sempre più": Così Carlo Chiattelli, Partner di Ey, in occasione dell'Ey Sustainability Summit, presso Fondazione ... che analizza come la sostenibilità viene integrata nel business delle aziende italiane, nonché lo ...

Lavoro: EY, al 2030 a sette lavoratori su dieci richieste competenze green - 2: ... promuovendo la crescita della domanda per i profili green, e, all'opposto, la diminuzione della domanda per quelli non - green', spiega Carlo Chiattelli EY. Una tendenza che rischia di aggravare la ...