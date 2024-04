Sorrentino a Cannes24 con Parthenope

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 11 aprile 2024) 18.06 E'"" di Paolol'unico film italiano in gara per la Palma d'oro a Cannes. Ambientato tra Napoli e Capri e in diverse epoche storiche, il film annovera nel cast Stefania Sandrelli, Luisa Ranieri, Silvio Orlando e Isabella Ferrari e racconta la vita di una donna che si chiama come la sirena che ha dato il nome greco a Napoli ma che "non è una sirena né un mito",ha detto il regista. In gara anche"Marcello mio"del francese Honoré,con Deneuve e Chiara Mastroianni