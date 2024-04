Sony annuncia ULT | una nuova linea di speaker e cuffie dedicata agli amanti dei bassi potenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha presentato oggi ULT, unagamma di prodotti audio pensata per coloro che apprezzanocorposi ed intensi, composta al lancio da una cuffia over-ear, e 3 casse bluetooth, che va ad affiancarsi al resto dell’offerta del produttore giapponese attualmente sul mercato.ULT Tower 10ULT Tower10 è una vera e propria torretta (alta 1,10m) pensata per offrire un’esperienza d’ascolto profonda e potente durante feste ed eventi e, date le dimensioni certamente non compatte, può essere spostato sfruttando le due ruote installate posteriormente (visto che pesa 29Kg). L’ULT Tower 10 è la cassa bluetooth più potente mai realizzato da, vedendo la torretta ospitare 4 tweeter (due frontali e due posteriori per offrire un suono a 360°), duepensati per i toni medi ed 1 ...