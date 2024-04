Sonego-Humbert | oggi ottavi Atp Montecarlo 2024 | dove vederla in diretta

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 11 aprile 2024) Aveva una seconda occasione e non l'ha sprecata. Lorenzo, ripescato come lucky-loser all'Atp Masters 1000 diper sostituire Carlos Alcaraz, costretto al ritiro per un problema all'avambraccio destro, ha battuto al secondo turno Felix Auger-Aliassime in 2 set, guadagnandosi un...