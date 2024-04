Sonego-Humbert oggi in tv | orario ATP Montecarlo 2024 | programma | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dall’eliminazione nelle qualificazioni agli ottavi di finale. Lorenzoè la bella storia del Masters1000 di: il ragazzo di Torino è stato ripescato con il forfait di Carlos Alcaraz ed è riuscito a battere Felix Auger-Aliassime, entrando tra i migliori 16 del torneo del Principato. Ora per lui il francese Ugo. Il transalpino, numero 14 del tabellone, ha battuto al debutto n rimonta Federico Coria per 4-6 6-1 6-2, mentre è stato più semplice il suo compito con Zhang Zhizhen, superato di slancio per 6-1 6-4. Tra l’azzurro e il transalpino è bilancio in perfetta parità: due vittorie a testa, l’ultimo match risale al China Open dello scorso settembre con il francese vittorioso in tre set. Il match tra Lorenzoed Ugosarà l’ultimo insul ...