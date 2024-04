Sondaggi elettorali Swg | in ripresa il centrodestra | giù Pd e M5S

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 11 aprile 2024) Che sia per l’astensione in aumento, più 2% in una settimana, o per un sentiment più favorevole, ilappare di nuovo in aumento secondo gli ultimidi Swg, che certificano un incremento dello 0,7% per la maggioranza. Solo Noi Moderati, ferma all’1%, non si muove, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia guadagnano entrambi due decimali, andando rispettivamente al 26,9% e al 7,8%. La Lega fa ancora meglio, salendo dall’8,5% all’8,8%. È un momento negativo, invece, per il centro e la sinistra. Il Pd scende sotto al 20% perdendo lo 0,3% e ritrovandosi al 19,8%, mentre il Movimento 5 Stelle passa dal 15,8% al 15,6%, un dato simile a quello delle politiche del 2022. L’alleanza tra +Europa e Italia Viva, che settimana scorsa era data al 6,3% per la mera somma aritmetica dei due partiti, è solo al 5,3% ...