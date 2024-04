Soldi pubblici per incensare Rackete | la denuncia sullo spreco targato Pd

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 11 aprile 2024) La sinistra non si smentisce mai. Soprattutto quando si tratta di usare i denari dei contribuenti per i propri scopi. “La provincia di Grosseto a guida Pd usa idei contribuenti per mettere in scena nei teatri locali uno spettacolo di pura propaganda politica, in cui si ridicolizza il vicepremier ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini e si incensa Carola, il capitano della nave Ong Sea Watch 3 che nel 2019 forzò il blocco navale, fu arrestata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. A questo indegno spettacolo che invita alla disobbedienza ed esalta l'illegalità, vengono chiamati a fare da spettatori gli studenti liceali, strumentalizzati in funzione della campagna elettorale in corso. Dopo il caso del liceo livornese che fa ...