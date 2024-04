Sol | olive da tavola protagoniste al convegno del Masaf

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 11 aprile 2024) VERONA – Le miglioridaitaliane – selezionate come vincitrici della III edizione del Concorso nazionale “da– Ercole Olivario” – sarannoal SOL – InternationalOil Trade Show di Verona dal 14 al 17 aprile in concomitanza con il Vinitaly e con Enolitech. La partecipazione al SOL – InternationalOil Trade Show di Verona, evento interamente dedicato al mondo dell’olio extravergine d’oliva, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Consorzio Bufala Dop, eletto il nuovo cda Prosciutto di Parma, in vigore il nuovo Piano di Regolazione dell’Offerta ALT Stazione del Gusto apre a Ostia A Striscia la notizia Neeru Chauhan presenta la ricetta ...