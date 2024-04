Sohaib Teima | chi è il 21enne arrestato per la ragazza trovata morta in una cappella ad Aosta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) Si chiama, ha 21 anni ed è residente a Fermo nelle Marche. È statoa Lione in Francia ieri sera. Era lui, secondo gli investigatori, il giovane che accompagnava la ventiduenne franceseil 6 aprile nelladi una chiesetta abbandonata a La Salle in provincia di. E che è deceduta per cause violente. Un testimone ha parlato con entrambi nei giorni precedenti: «Erano vestiti in abiti dark, come due vampiri». E stavano cercando «una casa dei fantasmi». Quella di Derby, che si trova a pochi passi dal villaggio abbandonato.era ricercato dal marzo scorso. Aveva fatto perdere le sue tracce in seguito a un’indagine per maltrattamenti in famiglia. E il 13 gennaio scorso aveva ...