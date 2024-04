Smith Wesson in casa di una casalinga | investigatori cercano collegamenti con la criminalità

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il rinvenimento di una pistola mitragliatrice460 Magnum, murata in una villetta di Borgo Sabotino da parte dei Carabinieri di Latina, qualche giorno fa, ha fatto scaturire una serie di domande alle quali i militari sono chiamati a dare risposte. Carabinieri – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comLa proprietaria di, una 31enne, è stata arrestata. Dalle indagini è risultato che la donna si era trasferita in quell’abitazione da poco e che è la compagna di un uomo, recluso da tempo per reati di droga che per le sue attività illecite aveva un complice che oltre a nascondere gli stupefacenti, custodiva anche tre pistole tutte di provenienza illecita. L’arma era stata rubata Gli inquirenti sono chiamati a verificare se la potente pistola, trovata grazie al prezioso aiuto dei cani anti-esplosivo, sia in qualche modo ...