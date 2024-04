Sinner vola ai quarti a Monte Carlo | il colpo pazzesco con cui ha liquidato Stuff | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) In scioltezza. Senza grossi problemi, Jannikconquista idi finale del Masters 1000 di. La partita contro il tedesco Jan-Lennard Struff, chiusa in due set (6-4, 6-2), è finita dopo un'ora e 17 minuti. Poco prima dell'ultimodoppio break dell'azzurro, che ha lasciato a 15 Struff. Il tedesco ha annullato una palla break, poi ha pagato due doppi falli. Errori inammissibili quando la partita è nelle fasi più calde che annunciano la fine. Il tennista di San Candido, numero due del mondo e del seeding, ha ottenuto il pass per idi finale del "RolexMasters", terzo 1000 della stagione, dotato di unpremi complessivo pari a 5.950.575 di euro. L'azzurro, negli ottavi di finale, ha ...