Sinner-Struff all’Atp di Montecarlo | Diretta 1-2 | subito break di Jannik

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’azzurro gioca gli ottavi di finale contro il tedesco con cui è in vantaggio negli scontri diretti

15-30 Scambio lungo. Sinner comanda, poi mette in rete il diritto che sarebbe stato ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Struff , incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). L’altoatesino, numero due del ranking mondiale e ... (sportface)

40-A Impressionante diritto lungolinea di Sinner, imprendibile. 40-40 Risposta di rovescio sulla ...

LIVE Sinner-Struff 2-1, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: arriva il break per l'azzurro - 15-30 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con il diritto lungolinea. 15-15 Lungo stavolta ...

Tris italiano a Montecarlo: Musetti-Nole alle 14.30, poi tocca a Sinner contro Struff. Chiude Sonego - Jannik Sinner andrà a caccia dei quarti contro Lennard Struff non prima delle 14 mentre Lorenzo Sonego giocherà come ultimo match di giornata sul Campo dei Principi contro Ugo Humbert.

Sinner-Struff all'Atp di Montecarlo | Diretta 0-0 - Montecarlo, Sinner e Sonego agli ottavi 10 aprile 2024 Jannik Sinner approda senza problemi agli ottavi del torneo di Montecarlo dove affronterà il tedesco Struff. L'altoatesino ha regolato in un'ora ...