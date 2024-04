Sinner-Rune | precedenti roventi sempre al terzo set | una rivincita e la rincorsa al pareggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikincrocerà Holgernei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il rognoso danese, reduce dalla maratona contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Si preannuncia una sfida molto insidiosa per il numero 2 del mondo, capace di surclassare Korda e Struff nelle prime due apparizioni sulla terra rossa del Principato. Il 22enne sarà chiamato a fronteggiare il numero 7 del ranking ATP in quella che sarà unadella semifinale dello scorso anno. In quell’occasionesi impose con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5: dopo un primo set dominato in lungo e in largo dal fuoriclasse altoatesino, il nordico si scatenò provocando anche l’avversario e riuscì a ribaltare il confronto. Icomplessivi sono tre, due vinti da ...