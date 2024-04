Sinner-Rune in tv | data | orario | canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikse la vedrà contro Holgerneidi finale deldi, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Un percorso fin qui immacolato per il numero due al mondo, che non ha accusato affatto il cambio di superficie: Jannik ha ripreso da dove aveva lasciato a Miami, lasciando ossia le briciole agli avversari. Per il terzo anno di fila è neidel torneo monegasco e proverà a bissare la semifinale dell’anno passato. Dodici mesi fa fu proprioa eliminarlo dopo una partita in cui l’azzurro aveva dominato il primo set, prima di subire la rimonta dell’avversario. A favore del nostro portacolori, questa volta, il fattore stanchezza:giovedì ha giocato più ...