Sinner è innarrestabile | vola nei quarti a Montecarlo Struff battuto senza patemi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Più che sulla terra rossa, Janniksembra giocare sul velluto. Il numero 2 al mondo batte Jan-Lennardin due set (6-4 6-2) e approda aidi finale del Masters 1000 di. In caso di successo confermerà i punti in uscita dalla classifica, consolidando il secondo posto nel ranking Atp. Alla faccia dell’idea esposta alla vigilia del torneo monegasco, presentato dacome una sorta di test per ambientarsi sul terreno a lui meno congeniale. E invece eccolo approdare aimacchia. Certo, non ha finora incontrato terraioli di mestiere né giocatori di prim’ordine. Resta tuttavia un cammino immacolato fatto di due vittorie limpide. Quella controè senz’appello, ...