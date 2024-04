Sinner vince contro Struff per 6-4, 6-2. Sulla terra battuta di Montecarlo , va in scena la sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 monegasco. Da una parte della rete di trova Jannik ... (sportface)

Sinner batte Struff e vola ai quarti dell’ATP Monte-Carlo: sfiderà Rune o Dimitrov - Sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo Sinner si prende i quarti di finale battendo il tedesco Struff: sfiderà Rune o Dimitrov ...fanpage

LIVE Sinner-Struff 2-1, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: arriva il break per l’azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Risposta profonda di Sinner, che poi va a segno con il diritto lungolinea. 15-15 Lungo stavolta ...oasport

ATP Montecarlo: Musetti lotta ma non basta. Djokovic cresce alla distanza e si prende la rivincita - Nole torna così nei quarti di finale di Montecarlo per la prima volta dal 2019. Nel frattempo diventa anche il giocatore con la miglior percentuale di vittorie nei 1000. Prova comunque sufficiente per ...ubitennis