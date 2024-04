Sinner avanza a Monte Carlo | Struff schiantato in due set | chi trova ai quarti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannikprocede spedito sui campi in terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il tennista di San Candido, numero due del mondo e del seeding, ha ottenuto il pass per idi finale del «RolexMasters», terzo 1000 della stagione, dotato di unpremi complessivo pari a 5.950.575 di euro. L'azzurro, negli ottavi di finale, ha sconfitto agilmente il tedesco Jann-Lennard, numero 25 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-2. Aidi finalesfiderà il vincente del match fra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov. Per confermarsi al secondo gradino della classifica mondiale, ed evitare il controsorpasso dis Alcaraz, l'azzurro deve centrare almeno le ...

