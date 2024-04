Sinner ad una vittoria dal confermare il n 2 del ranking | la situazione e il distacco da Djokovic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il serbo Novake l’azzurro Jannikhanno raggiunto i quarti di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo: l’italiano, che nelATP ufficiale è a quota 8710, scarterà la settimana prossima 360 punti (semifinali 2023) e finora ne ha incamerati 200, così come il balcanico, il quale lo scorso anno uscì agli ottavi e ne perderà 90., dunque, perde 160 punti rispetto a lunedì, ed è a 8550 punti, mentrene guadagna 110 e si attesta a quota 9835: il divario tra i due è di 1285 punti, mentre l’8 aprile era di 1015.dovrà inoltre vincere domani per arrivare in semifinale e restare davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, confermandosi al secondo posto delATP. L’azzurro nelATP ...