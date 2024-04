Sinistra italiana sceglie la Mariano candidata alle Europee

REGIONE Lazio – “ Sinistra Italiana Lazio respinge ogni proposta di rimodu Lazio ne che si trasformerà in tagli alle agevo Lazio ni tariffarie per le fasce sociali più deboli” – lo afferma lo stesso ... (temporeale.info)

"Agorà", dalla politica al piano 'salva casa' - La questione morale che agita il centro Sinistra dopo le inchieste di Bari e in Piemonte. L’attesa del Def in Consiglio dei ministri e il piano “salva casa” allo studio del Ministero delle Infrastrutt ...rai

A "Tg2 Post" l'esplosione alla centrale e gli incidenti sul lavoro - L’esplosione avvenuta ieri nella centrale idroelettrica di Bargi riapre il dibattito sugli incidenti sul lavoro. Se ne parla a “Tg2 Post”, l'approfondimento quotidiano condotto da Manuela Moreno, in o ...rai

Leoluca Orlando torna in campo per le europee: "Il governo Meloni ha una cultura fascista" - L'ex sindaco di Palermo lascia il Pd per correre nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. "Il partito di Elly Schlein non ha dato continuità alla nostra esperienza" ...today