Siglato l’accordo tra Confartigianato Imprese Bergamo e BCC Bergamasca e Orobica

(Di giovedì 11 aprile 2024) È statoin data 5 aprile nella sede dil’innovativo accordo tra l’Associazione degli artigiani e BCCper promuovere e sostenere lo sviluppo dellebergamasche. A sottoscrivere documento, il presidente diGiacinto Giambellini e il presidente della BCCGualtiero Baresi., fortemente voluto dalle parti coinvolte, comprende una varietà di prodotti e servizi finanziari pensati appositamente per rispondere alle diverse esigenze finanziarie, prevedendo condizioni favorevoli riservate alle aziende associate a...

Il ministro della difesa Guido Crosetto è stato a Pristina per trascorrere il Venerdì Santo con i militari italiani . In Kosovo, ha anche incontra to il suo omologo Ejup Maqedonci presso il Ministero ... (liberoquotidiano)

Cervia , 29 marzo 2024 – Chiusa la procedura di licenziamento collettivo per gli 87 lavoratori della MM Packaging, ex farmografica , di Cervia in provincia di Ravenna. Richiesti al ministero del ... (ilrestodelcarlino)

Bergamo . È stato Siglato in data 5 aprile nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo l’innovativo accordo tra l’Associazione degli artigiani e BCC Bergamasca e Orobica per promuovere e sostenere ... (bergamonews)

La filiera francese ricostruirà le reti Tlc in Ucraina - La Francia collaborerà con Kiev per la ricostruzione delle infrastrutture del paese in parte danneggiate da due anni di guerra.key4biz

La filiera francese delle Tlc ricostruirà le reti distrutte in Ucraina - La Francia collaborerà con Kiev per la ricostruzione delle infrastrutture del paese in parte danneggiate da due anni di guerra.key4biz

Smile House fa rete in Abruzzo: firmato l’accordo tra Smile House Fondazione ETS e Università degli Studi dell’Aquila - Smile House fa rete in Abruzzo: firmato l’accordo tra Smile House Fondazione ETS e Università degli Studi dell’Aquila L'accordo, Siglato dal ...politicamentecorretto