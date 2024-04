Sicurezza sul lavoro | marcia indietro del governo sulle norme Sindacati e opposizioni | “Non basta | fermare catene di subappalti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dopo l’incontro di ieri, mercoledì 10 aprile, con le parti sociali, la maggioranza ha deciso di rivedere leper ladei luoghi dimesse a punto dalla ministra Marina Calderone all’indomani delle morti nel cantiere Esselunga di Firenze, il 16 febbraio scorso. Effetto dell’ennesima tragedia, quella di Suviana, e dello sciopero indetto per oggi da Cgil e Uil. Tra le novità al voto in commissione Bilancio alla Camera, dove è arrivata anche la ministra, la parità economica e normativa per i lavoratori in appalto, con l’applicazione dei contratti nazionali disottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, escludendo quindi la formula “più applicati” e dunque i contratti pirata. Saranno sanzionati anche i committenti delle opere senza il documento “Durc di congruità”, sia per ...