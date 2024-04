Sicurezza sul lavoro | Landini attacca la Cisl | Davanti ai morti ha deciso di non scioperare

Un giovedì di fuoco per tutta Italia che oggi più che mai dovrà fare i conti con le conseguenze delle quasi 200 morti sul lavoro registrate in questi primi mesi del 2024. I sindacati Cgil e Uil ... (ildifforme)

Uno striscione con la scritta ‘Adesso basta!‘ apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che si è messo in marcia giovedì mattina nel giorno dello Sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro . ... (ilfattoquotidiano)

Morti su lavoro, Bombardieri: è strage, bloccare questa guerra civile - Roma, 11 apr. (askanews) – Le tragedie sul lavoro “purtroppo continuano ad accadere tutti i giorni” e lo sciopero che Cgil e Uil avevano già programmato sui temi della Sicurezza “dimostra ancora una v ...askanews

Zuppi, la Sicurezza sul lavoro non è un lusso ma un dovere - (ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - "La Sicurezza non è un costo, non è un lusso ma è un dovere, un diritto inalienabile per ogni persona". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo Matteo Zup ...tuttosport