Sicurezza sul lavoro | Iaia FdI | “Ministero del Lavoro Dal bando Inail Isi 2023 | a disposizione 25 milioni per le imprese pugliesi”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoIn questi giorni, il tema degli incidenti sulè tornato preponderante per via degli ultimi episodi di cronaca che, tra l’altro, hanno colpito duramente la comunità di San Marzano di San Giuseppe, ma ilpresentato ieri dall’Puglia dimostra che l’attenzione del Governo e dell’sull’argomento rimane costante. Non sono sufficienti le parole di cordoglio, occorrono investimenti sulla formazione dei lavoratori e sulla prevenzione ed è proprio ciò che stanno facendo il Ministro delCalderone e l’.Dal 15 aprile al 30 maggio, sarà possibile presentare domande all’per ricevere finanziamenti, in gran parte a fondo perduto, da utilizzare per potenziare la...