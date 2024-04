Sicilia | tangenti in soldi e gioielli a funzionari pubblici per vincere gli appalti | otto arresti

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024e regali per ottenere rimborsi e accelerare pratiche. Arrestati anche l’ex sindaco di Partinico e il capo dei vigili urbani di Agrigento. Avrebbero corrcon, denaro, olio, panettoni e offerte di assunzioni una serie didi diversi Comunini pergare, ottenere rimborsi, accelerare pratiche. L’ennesimo giro discoperto dai Carabinieri di Palermo ha al centro il responsabile e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori e una serie diufficiali “infedeli”. L’indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha portato a 3 ordinanze di ...

