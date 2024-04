Si presenta nudo in Tribunale protestando per la scomparsa del suo gatto | “Sono perso senza di lui”

Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Queste sono le uniche immagini di Povere Creature che abbiamo potuto mostrarvi…». Non poteva fare battuta più inadeguata Jimmy Kimmel per ... (iodonna)

Protagonista di un'esilarante scenetta con Jimmy Kimmel, John Cena ha consegnato l'Oscar per i migliori costumi senza niente indosso. John Cena si è presentato sul palco degli Oscar 2024 nudo come ... (movieplayer)