(Di giovedì 11 aprile 2024) Roma, 11 apr. (Adnkronos) – “Forse qualcuno mi vuole dire ‘divorzia’, così smettiamo di dire che sei ladi. Se ho mai pensato di farlo? Solosono iniziati questi attacchi perché ‘sono ladi’, che provavano a cancellare i miei 24 anni di attività politica attiva. Le coppie in Parlamento, specie a destra, sono tantissime e non capisco perché questa attenzione morbosa ci sia solo su di me”. Lo sfogo, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’, è della deputata Avs Elisabetta, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. ?Io -ha aggiunto- ho iniziato a fare politica e a lottare per i dirittiavevo 16 anni, e penso che questo sia molto comunista. Faccio da sempre politica da sola ed ho un mio lungo percorso?. È ...

Si: Piccolotti, 'pensavo di divorziare da Fratoianni quando mi dicevano sei moglie di' - Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Forse qualcuno mi vuole dire 'divorzia', così smettiamo di dire che sei la moglie di Fratoianni. Se ho mai pensato di farlo Solo quando sono iniziati questi attacchi perc ...lanuovasardegna

Con Monni anche Novellino e il chirurgo Correnti. Morlacchi, critiche a Scoccia - di D.B. Nelle due liste che sosterranno la corsa di Massimo Monni, candidato sindaco di Perugia, ci saranno anche l’allenatore Alfredo Novellino e il chirurgo Stefano Correnti. Se l’ex gloria biancoro ...umbria24

La mozione di sfiducia di Santanché raggiunge Meloni in Libano - Non ci pensa proprio a rimettere le deleghe. “Non ho nulla da aggiungere – ha detto ieri mattina arrivando al Tempio di Adriano a Roma per un convegno – non partecipo a processi mediatici, andiamo ...ilriformista