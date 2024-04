Si lavora a un reboot di Melrose Place con gli interpreti originali

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 11 aprile 2024)Le intricate vicende sentimentali di, serie tv di successo andata in onda su Fox dal 1992 al 1999 per ben sette stagioni, stanno per tornare: CBS Studios sta infattindo ad undella serie cult, nata all’epoca come spin off di Beverly Hills 90210. Un progetto che vede la collaborazione di diversi attoridella serie. Le tre attrici coinvolte nel ‘revival’, che vedrà a capo della sceneggiatura Lauren Gussis, sono infatti Heather Locklear, che ha interpretato Amanda Woodward, Laura Leighton e Daphne Zuniga, volti rispettivamente dei personaggi di Sydney Andrews e Jo Beth Reynolds. La narrazione della serie partirà da un evento drammatico. Stando alla sinossi ufficiali, diffusa da Deadline, alcuni vecchi residenti del ...