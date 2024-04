Si finge morto pur di non pagare alimenti ad ex moglie e figli | 39enne nei guai

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sipur di nonglialla sua exed ai: ora un uomo di 39 anni rischia anni di carcere Nemmeno il regista più pazzo del mondo avrebbe pensato ad una trama del genere per un suo film. Solo che quanto stiamo per raccontarvi è accaduto realmente ed ha lasciato tutti inevitabilmente spiazzati e senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che c’è lo ha giudicato un “irresponsabile“, un “folle” ma addirittura chi un “genio“. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America, precisamente nello Stato del Kentucky, dove un uomo di 39 anni ha simulato la propria morte. Siper nonad ex(Pixabay Foto) ...

