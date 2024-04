Servizio civile per le baby gang | Ostellari ai sindaci veneti | “Già previsto dal Decreto Caivano”

(Di giovedì 11 aprile 2024) Treviso, 11 aprile 2024 –sulle barricate, Treviso e Vicenza chiedono un anno diper bulli e. Ma il governo risponde: “Nelè già prevista la ‘messa alla prova’ per i minori che si macchiano di reati”. La proposta di modifica al Dlè arrivata nei giorni scorsi dopo il pestaggio nel centro di Treviso di venerdì notte, ma le violenze da parte dei minori è in crescita anche nelle altre città, da Vicenza a Padova. Il viceministroincalza: "Ipossono fare molto, mettendo a disposizione spazi che promuovano forme di socializzazione ordinata e consentano ai ragazzi di coltivare le loro passioni”.: “Messa in prova già ...

TREVISO - Servizio civile obbligatorio per i giovani che infrangono le regole, che si rendono protagonisti di atti di vandalismo e di violenza. Ma che per la giovane età non possono essere...

