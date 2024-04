Serie A | Thiago Motta premiato come migliore allenatore del mese di marzo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024)si aggiudica il Philadelphia Coach Of The Month, il riconoscimento che premia il migliorinA neldi. La consegna di questo trofeo avverrà prima del prossimo match del suo Bologna, quello contro il Monza, sabato sera al Dall’Ara. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da alcuni direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, ma anche per il fair play, considerando le giornate dalla 27a alla 30a. “Ildiha consolidato la posizione del Bologna in piena corsa per un posto in Champions League eha confermato una volta di più ...