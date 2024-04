La Roma torna alla vittoria nel primo derby in carriera di Daniele De Rossi e complice l`inaspettato pari del Bologna in casa del Frosinone,... (calciomercato)

Thiago Motta si aggiudica il Philadelphia Coach Of The Month, il riconoscimento che premia il miglior allenatore in Serie A nel mese di marzo . La consegna di questo trofeo avverrà prima del prossimo ... (sportface)

Calcio: Lega A. Thiago Motta allenatore di marzo - Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A TIM 2023/2024. "Il mese di marzo ha consolidato la posizione del Bologna in piena corsa per un posto in ...sport.tiscali

John Elkann, lettera agli azionisti della Juventus: Giuntoli farà la squadra 2024-2025 - Nella lettera agli azionisti il presidente di Exorr sembra segnare il destino di Allegri: «Serve ridurre sempre più gli stipendi dei giocatori e gli ammortamenti in percentuale dei ricavi operativi».corriere

Serie A: è Thiago Motta l'allenatore del mese di Marzo, le tre motivazioni ed è già da record - Meglio di Simone Inzaghi, Daniele De Rossi e Stefano Pioli. Thiago Motta si conferma allenatore di livello top in Serie A conquistando, anche per il mese di marzo,.calciomercato