Sergio D’Ottavi mantiene la promessa fatta al GF Greta | “super sorpresa per voi”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 11 aprile 2024)laal GF. Ecco dove porteràRossetti. L’ironica frecciatina socialRossetti sono usciti uniti della Casa del Grande Fratello. I due si sono conosciuti durante l’ottava edizione ma c’è voluto del tempo per poter iniziare ad instaurare una conoscenza ed un rapporto forte e duraturo. Leggi anche Grande Fratello, due ex gieffini ai ferri corti. L’ultima indiscrezione L’esilarante ironia tra i due ex gieffini….stanno trascorrendo questi nuovi giorni a Torino. Da quando è finito il reality show di Mediaset i due non ci sono mai più persi di vista e neanche separati. I due ex inquilini di fatto stanno vivendo esattamente la ...