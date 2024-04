Senza dare nulla in cambio | ci siamo capiti?! | Emiliano | la bordata a sorpresa di Carofiglio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lo strappo di Giuseppe Conte è stato di quelli pesanti. E così a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber, Giancarlo, scrittore ed ex magistrato ma soprattutto amico intimo di Michele, mette alcune cose in chiaro che imbarazzano il governatore della Puglia: "Io voglio dire questo, Michele è un mio amico, una persona che conosco bene. Politicamente è bravo,ombra di dubbio. Ma quando fai politica e vieni eletto non bisogna fare entrare altri in maggioranza se c'è qualcosa dainno? Ci?". Insomma il giudizio diè piuttosto pesante. E per il governatore non è certo una serata facile. Infatti è arrivata anche una durissima nota del Pd che mette nel mirino proprio la gestione ...