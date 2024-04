Sentenza sulla Juve | Elkann avvisa la Serie A

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 aprile 2024) In una lettera inviata agli azionisti di Exor, Johnha mandato un messaggio ai tifosi dellantus e non solo Non è facile posizionare in una categoria la stagione dellantus. Si, forse ci si aspettava qualcosa in più visti i primi mesi della stagione. Per lunghe settimane la Signora ha lottato punto a punto contro l’Inter per la vetta. I nerazzurri hanno poi preso il largo e i bianconeri, causa calo di rendimento, sono finiti al terzo posto. Ma il piazzamento in Champions League, traguardo dichiarato a lungo da Max Allegri, è alla portata. Non va sottovalutato il percorso in Coppa Italia, competizione in cui Madama ha già un piede in finale. Insomma, per dare giudizi definitivi è più prudente aspettare la fine di maggio. Sta di fatto che questa per lantus è stata un’annata di rilancio, seguita a ...