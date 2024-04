Selvaggia Lucarelli commenta l’intervista di Fedez a Belve | “Tutto molto volgare e triste”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024)dinella trasmissione di Rai 2,, ha fatto discutere il web, che ha invocato a gran voce il commento di. La giornalista, infatti, è stata la prima a raccontare ciò che non tornava nella vicenda del pandoro Balocco, oltre ad aver criticato i Ferragnez in più di un’occasione. Motivo per cui numerosi utenti durante e dopocheha rilasciato a Francesca Fagnani hanno interpellato la giornalista., così, ha scritto in una stories postata sul suo profilo Instagram: “Ragazzi, sono in viaggio, non vedrò ...