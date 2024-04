Sella | impresa sfiorata Rimonta da meno quindici ma Trapani vince in volata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)cento 85shark 88: Ladurner 6, Mitchell 22, Musso 8, Moreno 5, Delfino 10, Archie 18, Bruttini 11, Magni ne, Pavani ne, Bucciol ne, Mussini ne, Palumbo 5. All. Mecacci.SHARK: Imbrò 6, Notae 17, Rodriguez 12, Alibegovic 17, Mobio 12, Gentile 6, Mian, Pugliatti, Renzi, Mollura 10, Pullazi 8. All. Diana. Parziali: 21-19; 44-39; 60-65. Cento regge per 35 minuti, scivola a -15 poi sfiora una clamorosanel finale, toccando il -1 ma non riuscendo a superare, chegrazie ad un secondo tempo maiuscolo, trascinata da Alibegovic e Notae. Per la Benedetto, priva di capitan Toscano e di Mussini, è la terza sconfitta consecutiva, e il girone salvezza sembra ormai dietro l’angolo, mentre è quasi addio ai sogni playoff. Pur ...