Sei morti nell' inferno di Suviana | poche speranze per l' ultimo disperso Enel Green Power | Nessuna catena di subappalto

(Di giovedì 11 aprile 2024) «non subappalta niente , come committente abbiamo appaltato alcuni lavori di realizzazione, di progettazione, fornitura, di montaggio e di collaudo a tre primarie aziende. Due di queste», Siemens e Voith, «non Abb, hanno appaltato alcune prestazioni specialistiche. Il fatto chea loro autonomia abbiano cercato fuori dalla propria azienda alcune competenze, che è un comportamento...

AGI - Esplosione intorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino di Suviana, nell'Appennino bolognese .Sul posto anche carabinieri e polizia locale di Camugnano e si sono alzati in volo tre ... (agi)

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che almeno 14 persone sono morte in un bombardamento delle forze di Israele che ieri sera ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat , nel centro ... (quotidiano)

morti in mare e dimenticati tra gli orrori della guerra che cancella amori, progetti e speranze: quei 27 ragazzi agrigentini ora hanno un nome - Erano a bordo delle navi affondate la notte del 28 marzo 1941 nella battaglia di Capo Matapan a sud della Grecia, durante la seconda guerra mondiale. Un lungo ed approfondito studio ha finalmente cons ...agrigentonotizie

Lavoro, Bombardieri (Uil): “Le chiamano morti bianche ma sono omicidi. Suviana C’erano irregolarità” - Il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, in un’intervista a Fanpage.it, interviene sull’incidente alla centrale di Suviana: “Avevamo fatto segnalazioni”. In generale, dice, in Italia “spesso ...fanpage

"Basta morti sul lavoro". La mobilitazione regionale è un grido contro la strage - Presìdi di Cgil e Uil davanti alle Prefetture di Perugia e Terni. "Da anni siamo maglia nera per vittime e infortuni". La sicurezza diventi un impegno collettivo.lanazione