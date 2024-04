“Sei aggressivo!” “Se protesti ti prendo per le p…” | il botta e risposta tra Luis Enrique a Xavi ripreso dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024)aveva alzato la tensione prima della partita di Champions League tra Psg e Barcellona. Alla vigilia del quarto di finale di andata l’allenatore che con i blaugrana ha vissuto il momento migliore della sua carriera aveva detto: “Chi rappresenta meglio lo stile Barça tra me e? Sono il massimo rappresentante. Guarda i dati di possesso palla, i titoli, sono io”. Ma poco prima del fischio d’inizio, il tecnico ora al Psg ha scherzato nel tunnel degli spogliatoi proprio con il suo ex giocatore e ora coach dei catalani,, dando vita a un simpatico. Lehannol’abbraccio tra i due: “Come sei! Come sei”, ha dettoa ...