Sedicenne scomparso da Reggio Emilia | l’appello dei genitori a ‘Chi l’ha visto?’

(Di giovedì 11 aprile 2024) Casalgrande (Modena), 11 aprile 2024 – Momenti di grande preoccupazione e paura nel distretto ceramico reggiano per un ragazzo di 16 anni di Casalgrandenella giornata di martedì 9 aprile. Lo studente, il suo nome è Federico, è alto 170 centimetri, gli occhi sono castani, stesso colore dei capelli. Il giovane vive con la sua famiglia a Casalgrande. La mattina di martedì la madre lo ha lasciato in stazione a Rubiera e da quel momento nessuno dei suoi famigliari lo ha più visto. Aveva un appuntamento a Genova, ma da lì potrebbe essersi spostato. Il suo telefono risulta spento. Per ritrovare Federico è stato anche pubblicato un appello su Facebook, sulla pagina social del sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, con le immagini dello studente. Mercoledì sera la nota trasmissione televisiva di Rai3visto?’ si è occupata ...