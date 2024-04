Secondo certi rumors | il conduttore avrebbe già comunicato in via informale ai vertici di Viale Mazzini l’intenzione di non rinnovare il suo contratto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Amadeus come Fabio Fazio? Anche lui lascerà la Rai per Warner Bros Discovery come ha fatto il collega l’anno scorso? La conferma ufficiale da parte del diretto interessato e dell’azienda non c’è ancora. Ma isu un probabile divorzio del noto volto Rai dalla rete ammiraglia sono sempre più insistenti. E, stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, pare che ieri abbia «in viaaididi nonilin scadenza a fine agosto». ...